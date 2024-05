MINA JA KUULSUS | Katy Perryga lava jaganud Eha Urbsalu: sel hetkel ma ei teadnud temast suurt midagi

Eha Urbsalu (52) ja Katy Perry (39) kohtusid Miamis 2009. aastal ühel heategevuskontserdil, kus nad mõlemad esinesid. „Meie ühispilt on tehtud Fontainebleau hotelli suure saali kõrval olevas green room’is pärast esinejate proovi. Sel hetkel ma ei teadnud temast suurt midagi. Vaatasin lihtsalt, et on tore tüdruk, laulab hästi ja tal on nii ilusad suured silmad,“ meenutab Eha. „Oli moment, kus ilmselt minu ja Katy Perry unistused olid väga sarnased. Arvasin, et ka minust saab hinnatud laulja ja laulukirjutaja.“