Eva Longoria: maailma kuulsaim koduperenaine ehk kuidas tundmatust latiinost sai staar

Väikest kasvu, energiline ja seksikas Eva Longoria (49) on laias maailmas tuntud tänu sellele, et ta mängis ülipopulaarses seriaalis „Meeleheitel koduperenaised“ Gabrielle Solisi rolli. Korvpallifännid, enamasti meessoost, teavad ka seda, et ta oli abielus ühe hiljutise maailma parima korvpalluri Tony Parkeriga. Kuid tema elulugu on kirevam kui meie, eurooplased, teame.