Eurovisioni korraldaja EBU riikide kriitikast korralduse kohta: rääkisime mitme delegatsiooniga, vaatame vahejuhtumid üle

Palju poleemikat tekitas riikide jaoks see, et Iisraeli lubati seekordsel Eurovisionil võistelda. Eriti teravalt andis oma pahameelest ja nördimusest sel teemal teada Iirimaa esindaja Bambie Thug, kes rääkis pärast finaalvõistlusest olukorrast lähemalt. Iisraeli osalemine Eurovisioni võistlusel tõi muuhulgas kaasa ka protestilaine Malmö tänavatel.

Iirimaa esindaja Bambie Thug on Palestiina pooldaja ja Iisraeli osalemine Eurovisionil talle heameelt ei teinud. Pärast finaali avaldas, et Eurovisioni kulisside taga oli valitsenud kohutav õhkkond. Näiteks oli ta sattunud lauluvõistluse korraldaja Euroopa Ringhäälingute Liidu ehk EBU reeglitega vastuollu, kui tema näomaalingutes peitusid Palestiinat toetavad sõnumid. Veel tõi Bambie Thug välja, et Eurovisioni lava taga oli olnud pingeline atmosfäär.