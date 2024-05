KATKEND RAAMATUST | Heelia Sillamaa avab ausalt sisuloomise telgitaguseid: mida te arvate emast, kes hakkab sombuse ilma peale nutma?

„Me võime kiruda nii sotsiaalmeediat kui ka suunamudijaid söögi alla ja peale, aga see ei muuda neid olematuks. Olles ise elu jooksul pidanud nii sotsiaalmeedia turundaja, ajakirjaniku kui ka elukutselise sisulooja ametit, tundsin, et meil on puudus ühest põhjalikust raamatust, mis avaks sotsiaalmeedia telgitaguseid võimalikult ausal ja arusaadaval kujul. Sellest ka raamatu nimi „Filtriteta filtritest“,“ selgitab autor.

Sillamaa sõnul ei ole tegemist raamatuga, mille eesmärk oleks kedagi maha teha või vastupidi, suunamudijaid ja sotsiaalmeediat ülistada. „Arvatavasti paneb see raamat parastajatel sõrmed sügelema, sest kinnitust saavad mitmed seni vaid kuulujuttude ja eelarvamuste tasandile jäänud jutud. Sealjuures loodan aga südamest, et teiselt poolt aitab see ausus sotsiaalmeedia sisuloojaid ka veidi paremini mõista ning nende kallal ilkumisele piire seada,“ sõnab Heelia, kes on enda sõnul tegelenud teiste tööde ja tegemiste kõrvalt sotsiaalmeedia sisuloomega juba kaheksa aastat. „Nendest kolm on möödunud elukutselise sisuloojana ehk inimesena, kes teenib sotsiaalmeediast piisavalt suurt palka, et sellest ära elada. Nii on põnevaid lugusid, ilustamata mõtteid ja olulisi märkamisi selle ajaga kogunenud omajagu,“ lisab ta.