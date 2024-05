Ukraina lauljanna Svetlana Loboda kergitab saladuseloori suviselt Õllesummeri esinemiselt: seda õhtut ei unustata iial

Praegu elab Svetlana Läti pealinnas Riias. Intervjuus ütles lauljanna, et Lätil on tema südames eriline koht. „Siin on mu lapsed ja mu kodu, kuhu ma tuurilt tulles naasen. Praegu on mul käsil suur ja paljude lendudega maailmaturnee – esinen Austraalias, Uus-Meremaal, Ameerika Ühendriikides, Kesk-Aasias, Euroopas... Tean kindlalt, et naasen alati rõõmsalt Riiga, kus tunnen end hästi ja turvaliselt,“ rääkis Svetlana ja lisas, et ta armastab Riias olla ja seal kiirest elutempost puhata.