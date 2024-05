SUUNAMUDIJA ANKEET | Multitalent Hanna Martinson: olen aus, kõik ei ole alati lust ja lillepidu

Kroonika rubriigis „Suunamudija ankeet“ tutvustab end seekord näitleja, muusik ja sisulooja Hanna Martinson, kes on tuntust kogunud kõikidel võimalikel platvormidel ja meediumitel. Hanna on mänginud filmides, viimati sarjas „Papsid“, ta annab välja muusikat ning lahutab oma jälgijate meelt nii Instagramis kui ka TikTokis. Ta on naine nagu Šveitsi nuga.