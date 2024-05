KLÕPS | Millised jalad! 62-aastane „Vaprate ja ilusate“ staar üllatas imetlusväärse figuuriga

Katherine’il on üks tütar ja kaks poega: Jeremy Skott Snider (sünd. 1990), Julian Lang Snider (sünd. 1992) ja tütar Zoe Katrina D’Andrea (sünd 1997). Tema tütrelt Zoel on omakorda kaks last, tütar Zuma ja poeg Reign, kes on kooliealised ning just oma lapselapse Reign’iga Katherine kõmu tekitanud fotol poseeribki.

Fotol, kus 62-aastane näitlejatar poseerib koos lapselapsega ujumistrikoo seljas, imestavad fännid, mis võiks Katherine’i nooruslikkuse saladus olla. Kommentaariumis tuuakse eriti esile just seda, et näitlejatari jalad näevad välja kui paarikümneaastasel. Üks kommenteerija arvas, et ehk on naise ilu saladus ratsutamine ja jalgrattasõit, millega ta teadaolevalt pidevalt tegeleb. Katherine on avalikkusele varasemalt öelnud, et treenib viis korda nädalas ja harrastab ka triatlone ning samuti toitub ta tervislikult ja vitamiinirikkalt, vahendab Seiska.

Aastal 2022 rääkis Katherine Seiskale, et lisaks enda eest hoolitsemisele on ta ka vanematelt head geenid päranduseks saanud. Lisaks on näitlejatar tunnistanud, et kasutab ka mõõdukas koguses Botoxit, kuid ilusüstidega liiale ta minna tahtnud ei ole - tema soov on säilitada võimalikult naturaalne välimus.

Sotsiaalmeedias räägib Katherine sageli ka oma lastelastega tegelemisest ja nende eest hoolitsemisest.