Taivo Pilleri ja Mart Haberi jaoks on Phuket kui teine kodu: rentida pole odav, kuid kinnisvara ostusoovi ei ole ka tekkinud

UUED KOLLEKTSIOONID JUBA VALMIS Võib arvata, et Shishi omanikud puhkasid Phuketil kaks kuud järjest, kuid tegelikult töötasid nad uue jõulukollektsiooni kallal. Tänavune detsembri kollektsioon on suures osas maha müüdud ning 2025-2026 aasta kollektsioon on juba valmis. Missugune ta tuleb, on veel saladus.

FOTO: Erakogu