Maskisaates teiseks jäänud tippkokk Orm Oja end heaks lauljaks ei pidanud: ma olen ju sibulahakkija, juba saates laulmine oli võit

„Ma olin kindel, et ma ei oska laulda,“ märkis Orm Oja raadioeetris. Ta meenutas, kuidas saatesarja alguses olid mitu päeva järjest proovid ning kuidas esimesel kolmel päeval lauluõpetaja Maiken tema lauluoskusesse kaheldavalt suhtus. „Kui ma stuudiosse jõudsin, siis ma pingutasin kodus, täiega õppisin ja kui ma poksis pärast laulmist sees olin, siis ta ütles mulle klappidesse, et issand, mis juhtunud on,“ muigas Orm.

Tema arvates viiski just töökus ja põhjalik ettevalmistus teise kohani. Kaotada Ormile aga ei meeldi. „Minu jaoks on alati nii olnud, et kas sa oled esimene või ei ole midagi, aga selles konkreetses nišis oli pigem mul lihtsalt naljakas,“ vahendas ta oma mõttekäiku. „Eks seal lõpus mingisugune hasart ikka tekib, aga mina olen ju sibulahakkija, et kui ma seal laulan, siis see on juba nagunii võit.“

Orm tunnistas, et ise ta saates kõlanud vihjeid enda kohta välja ei mõelnud. „Oli küsimustik, kus sa pidid vastama elementaarsetele küsimustele: mis on su hobid, mis on su amet ja nii edasi, ja siis selle põhjal pandi see kokku,“ kirjeldas ta. Sekka lisati ka laiemalt tuntud fakte. Ormi sõnul said osad tema lähedased just vihjete põhjal aru, et tema tõenäoliselt saates osaleb.

Kas Ormist võiks saada järgmise maskisaate hooaja saatejuht? „Ma arvan, et Kaupo Karelson ei näe mind kindlasti selle saate juhina,“ naeris Orm vastuseks Bert Järvetile. „Ma arvan, et Kaupo kujutab mind ikkagi ette sellena, kes ma olen: peakokk ja restoranipidaja. Ma ei usu, et ta pakub mulle välja, et ma juhiks saadet mõnes teises žanris, aga muidugi, kui ta seda pakub, siis see oleks väga huvitav väljakutse.“