FOTO | „Ta oleks nagu verega kaetud.“ Buckinghami palee avaldas esimese ametliku portree kuningas Charlesist pärast kroonimist

Briti kuningliku perekonna Instagrami ilmus teisipäeval foto, kus kuvatakse esimest maali, mis kuningas Charles III pärast tema kroonimist tehtud on. Maal on omapäraselt punane ning selline värvivalik tekitas netirahvas omajagu küsimusi.

„Väga vabandan, aga see on natuke õõvastav,“ arvas üks kommenteerija. „Kas see on kolooniate veri?“ mõtiskles teine, viidates sõdadele. „Ta oleks nagu verega kaetud.“