„Kui naist ei ole, siis on mure, kui naine on, on rõõm.“ Kaljujärvede uus lavastus räägib meeste muredest ja rõõmudest

Rasmus, kellel täitub tänavu suvel 40 aastat laval, selgitas, et isaga koos lavalaudu vallutades ei mõtle ta sellele, et tema kõrval näitleb tema isa. „See ununeb ära ja me teeme lihtsalt oma tööd nii hästi, kui suudame,“ märkis ta. Isa nõustus selle väitega.

Mis on aga näitlejate endi arvates Eesti meeste suurim mure ja rõõm? „Raha,“ vastas Rasmus kiirelt, mille peale kõik saates olijad naerma puhkesid. „Ega vist nii on. Millest Eesti mees unistab? Rahast unistabki,“ muigas Rasmus. Hannes lisas, et ka naised on Eesti meeste mureallikas. „Kui naist ei ole, siis on mure, kui naine on, on rõõm.“