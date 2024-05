KLÕPS | Tõeline kaunitar! Näitlejatari Gwyneth Paltrow tütar tähistab juubelit

„Palju õnne 20. sünnipäevaks,“ kirjutas Gwyneth Instagrami pildiseeria juurde, kus olid Apple’ist pildid lapsena ning praegu. „Kuidas saab olla nii, et oled täna 20? See tundub ebareaalne! Oled kõige erakordsem, naljakam, nutikam. Mulle meeldivad sinu Teise maailmasõja ülevaated sama palju kui sinu huumorisoon. Sinuga koos olla on kõige lõbusam ja nii on alati olnud,“ kirjeldas ema oma tütart. Ta lisas ka, et on väga uhke selle üle, kes Apple on. Oma tütart kutsus ta hellitavalt ingliks.

Viimaselt fotolt, mida Gwyneth jagas, on näha, et tema 20-aastane tütar on sirgunud tõeliseks iluduseks. Tütar ise avalikku tähelepanu ei otsi ning tema sotsiaalmeedia on privaatne.

Gwyneth on varasemalt rääkinud, et tema tütar armastab enda heaolu eest hoolt kanda ning tervislik eluviis on tema kirg. Ka mõjutab tema tütar paljuski näitlejatari enda eluviise. „On olnud väga huvitav jälgida teda täiskasvanuks saamas.“

Gwynethi sõnul on ta tütar ekstravert ja poeg Moses (18) introvert. Lapsed on iseloomult väga erinevad, ent näitlejatar loodab, et mõlemad lapsed on saanud temalt päranduseks vaid parimad iseloomujooned, vahendab Daily Mail.