KUUM KLÕPS | Milline vallatu tagumik! Näitleja Halle Berry viskas riided seljast ja poseeris rõdul alasti

Halle kallim jagas nädalavahetusel näitlejannast kuuma alastifotot sotsiaalmeedias. Pildi avaldas Van seetõttu, et soovida sellega Halle’ile kaunist emadepäeva. Fotol poseerib naine rõdul ning toetab seljaga selle piirdele. Halle’i pildil riideid ei kanna ja tema kehakurvid on tervele maailmale näha. Eriti kelmikas ja vallatu on fotol näitlejanna tagumik. Samuti püüab pilke Halle’i seksikas näoilme.