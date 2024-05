KLÕPS | Mark Zuckerberg sai 40: miljardär tähistas juubelit lähedaste seltsis

Mark Zuckerberg sõnab postituses, et on oma esimese 40 eluaasta eest väga tänulik. Fotoseerias, mida ta Instagramis jagas, saab näha taaselustatud Zuckerbergi lapsepõlvetuba, kus ta koodi kirjutama õppis; Harvardi ühiselamutuba, kus ta Facebooki lõi; tema ülimalt minimalistlikku esimest korterit; tema algset kontorit ning söögikohta (Pinocchio’s Pizzeria), mis on üks tema lemmikutest ning mida ta eriti tihti just ülikooliaastatel külastas.

Zuckerberg teatas toona, et otsustas oma kurbadest läbielamistest avalikkusega jagada just seetõttu, et inimesed ei kipu seda eriti tegema ning kannatavad vaikuses. „Inimesed ei julge sellest rääkida, kuna kardavad, et nende probleemides nähakse süüd neil endil. See on kohutavalt üksildane kogemus. Loodame, et meie kogemus annab inimestele lootust ja julgust ka oma muret jagada,“ nentis sotsiaalmeediamogul.