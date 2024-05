Hommikuprogrammi saatejuhid Maris Järva, Siim Taba ja Alari Kivisaar küsitlesid muusikut Karl-Erik Taukarit mitmel teemal. Esmalt sooviti teada saada, kui vana tema poeg on. Taukar lausus, et tema laps on nüüd aasta ja 1 kuu vanune. Küsimuse peale, kuidas tal muidu läheb, vastas Taukar, et pole viga. „Elu läheb toredasti. Poiss on terve, koer on terve, pruut on ilus,“ ütles muusik, mis pani saatejuhte arutama, kas Taukari väljavalitu Kerli Kivilaan ei ole siis terve. Pärast väikest naerupausi kinnitas laulja, et tema kallima tervisega on kõik korras.