ARVAMUS | Irene Lauri: Liisu Lass, miks pisendad endise töötaja meelehärmi?

Kui avalikkusele maaliti pilt, et eakas ajakirjanik on otsustanud kõrge vanuse tõttu ameti maha panna, siis nüüd on selgunud, et olukord oli hoopiski keerulisem. „Mulle tehti teatavaks, et juhatus on otsustanud mind töölt vabastada,“ kirjeldas endine töötaja kummalist kohtumist, kus otsustas allkirjastada paberi selle kohta, et lahkub töölt pensionile jäämise tõttu.