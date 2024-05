„Tähtede tähe“ German Gholami avaldas, kuidas ta noorena ühes Euroopa suurimas jalgpalliklubis katsetel käis

Teine koht „Tähtede tähes“ pakkus Germanile väga suurt rõõmu, sest saadet alustas ta tagasihoidlike tulemustega. „Kui sa lähed öösel koju pärast televisiooni, siis sa pead selle alla neelama, et terve Eesti näeb, et sa oled viimane,“ vahendas ta oma mõtteid pärast esimest saadet. „Rahvas mõtleb, et sa ei ole väärtuslik, sa ei ole hea - selline tunne.“

German aga tänas rahvast, et nad tema poolt hääletasid ja teda toetasid. „Nad andsid mulle igas saates nii palju punkte, et ma jõudsin finaali.“

German tunnistas, et maast madalast ta lauljaks saada plaaninud ei ole. Nooruspõlves käis ta hoopis Read Madridi jalgpalliklubis katsetel - katsetele pääses ta tänu oma isale. „Kontaktide tõttu sain ma proovida Real Madridis mängimist kaks nädalat,“ tunnistas ta ausalt. „Ma olin ründaja.“ Staarmängijatega German siiski kokku ei puutunud toona. „See katseaeg oli tore, aga kahjuks ei saanud [kluppi mängima],“ lisas ta.

„Ta tahtis, et ma oleksin viiulimängija, et ma saaksin orkestris tööd,“ jätkas German, kuidas veel isa teda elu jooksul mõjutanud on. German käiski seepeale konservatooriumis õppimas - ta tundis, et peab seda tegema. „Mul kahjuks ei olnud selle vastu nii suur kirg,“ märkis ta aga, miks temast viiuldajat ei saanud. Ta proovis veel flööti mängima õppida, kuid ka see ei tekitanud temas õiget tunnet.

Lauljaks hakkas German tänu tuttava soovitusele, kes arvas, et tal on hea hääl. Nüüdseks on German esinenud muuhulgas ka Moskvas, Lõuna-Koreas, Iisraelis, Hispaanias ja Itaalias. Suvel annab German Eestis kontserdi näiteks Rapla kirikumuusika festivalil ja Sack von Soundi festivalil.