Haara endale! Tommy Cash müüb oma Porsche maha

Tommy Cashi neli aastat vana Porsche 718 Boxsteris tuksub kaheliitrine mootor võimsusega 220 kilovatti. Porsche ametlikul kodulehel on välja toodud, et antud mudel kiirendab 0-st 100-ni 5,1 sekundiga ning auto tippkiirus on 275km/h. Tommy Porsche läbisõit on napid 38 830 kilomeetrit. Tegemist on automaatkäigukastiga sõidukiga, millel peal Porsche Doppelkupplung (PDK) ehk seitsmekäiguline automaatkäigukast koos vabajooksufunktsiooniga ja käiguvahetuslabad on roolil. Kollane värvitoon on täpsustatud sõnadega racing yellow (tõlkes võidusõidukollane).