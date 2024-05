Tiina Jantson paneb oma poja kriitikale vastu: inimesed ei lähe lahku nii inetult, kui seda tegi Sten-Erik oma seadusliku abikaasaga

Missi- ja modellivõistluste korraldaja Tiina Jantsoni sõnul on tal väga kahju, et teda on kistud oma lihase poja poolt avalikult pere suhteid klaarima. „Inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale on avaldatud ilma minu nõusolekuta. Konflikti sisaldava materjali puhul oleks pidanud Anu Saagim kogenud ajakirjanikuna mitte suunama minu poega oma ema mustama, vaid sellest teemast kas hoiduma või siis ka minu kommentaari küsima,“ leiab aastate jooksul ise mitmeid intervjuusid andnud Tiina.