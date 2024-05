Kristjan Jõekalda reisis perega 192 tunniks Jaapanisse: elamusi pakkusid nii toidud, kassikohvik kui ka kohalike külalislahkus

Samurai, keiser, judo, geiša ja sushi on levinud märksõnad, mis tõusva päikese maa Jaapaniga kõigepealt seostuvad. Neli aastat tagasi külastas Kristjan Jõekalda (52) eksootilist Jaapanit koos Teet Margnaga. Siis filmiti reisisarja „Kaks kanget“. Reisilt naastes rääkis Kristjan abikaasa Mari­se­le (51) ning poegadele Kristoferile (22) ja Robertile (15), et Jaapan on jäägitult tema maa, kuna talle meeldib selle riigi karmilt korralik ühiskonnakorraldus ja viisakus. Kristjan lubas, et esimesel võimalusel viib ta pere sinna, kuid lubaduse täitmine lükkus korduvalt edasi. Sel kevadel tegi ta plaani teoks. Jõekaldad veetsid Jaapanis 192 imelist tundi.