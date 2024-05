Endise poistebändi One Directioni liige Zayn Malik otsis Tinderist armastust: mind süüdistati pettuses

Intervjuus väljaandele Nylon rääkis Zayn, et on vallalisena vahepeal otsinud endale kaaslast küll, kuid tulutult. Muusik otsis abi isegi kuulsast kohtinguäpist Tinder, kuid „see ei osutunud eriti edukaks“. „Mind süüdistati pettuses,“ meenutas ta, et naised, kellega ta äpis match’is (kokku sobitus - toim) ei uskunud, et niivõrd kuulus inimene võiks Tinderis olla. Zayni sõnul blokeeriti ta kasutaja isegi paaril korral just samal põhjusel, sest inimesed esitasid tema kasutaja kohta kaebuse, arvates, et see on libakonto.