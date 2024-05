Sisulooja Liisa Leetmad tabas enne Pariisi reisi tagasilöök: see on iga eestlase suurim õudusunenägu

„Ma olen minemas Pariisi ja minuga juhtus iga eestlase suurim õudusunenägu. Ehk Pariisis on külmem kui Eestis. Tean, et see ei ole nii hull ja räägime paari kraadilisest vahest, aga olles eestlane ja just tulnud välja sellest lõputust talveunest, lõputust talvest,“ avaldas Leetma TikTokis jagatud videos.

„Ma lähen nüüd ja puhkan paar päeva. Mul on sõbrannal sünnipäev ja saame Pariisis paari sõbraga kokku, nii et tuleb mõnus väike puhkus. Plaanin kindlasti teha ka sisu, seepärast kohveri suur ka sai, aga ma lihtsalt tahan natuke mingit keskkonnavahetust, uut õhku. Ma tunnen, et see talv on olnud nii rusuv ja raske,“ lisas ta.