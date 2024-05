Näitleja Jaan Rekkor: iseendale andestamine ongi kõige raskem

„Lahkumine ei toimu kunagi üksinda, see on alati kahepoolne, on lahkuja ja on mahajääjad. Selles tükis räägime sellest, et kui keegi ootamatult lahkub, sureb või teeb näiteks enesetapu, siis kuidas teised edasi peaksid elama, mida mahajääjad teevad,“ selgitas näitleja Jaan Rekkor, kes kehastab etenduses „Lahkumine“ üht peaosalist, kahe poisi isa.

Rekkori sõnul on see muidugi raske lugu, aga me peame aeg-ajalt sinna ka vaatama, peame suutma endale andestada, peame oleme leplikud sellega, mis meile on antud. „Iseendale andestamine vist ongi kõige raskem, teistele suudame kergemini andeks anda, aga endaga tuleme väga kehvasti toime. Põhimõtteliselt sellest me etenduses räägimegi, et kuidas me suhted väänduvad pärast selliseid ekstreemseid juhtumeid.

„Lahkumine“ räägib ühe tänapäeva lihtsa iiri pere käekäigust linna ülikooli läinud poja silme läbi. Kaks venda, kelle suhted pole kõige soojemad. Ühe pruut, kes võib olla sisse võetud mõlemast. Ema ja isa, kes on jäänud teineteisele võõraks. Kas ellujäämiseks tuleb töörabamisele ohverdada kõik, ka armastus?

Et eestlaste ja iirlaste iseloom jookseb ühtmoodi kandiliselt ja jõuliselt, on tuntud tõsiasi. Nii võiks sellegi loo tegevus toimuda samahästi Viru- või Võrumaal. Aiaservas roostetab ju alati autovrakk ja jõululauast sööstab üle ulguv kaduviku tuul. Õnn aga on igal pool peidetud kivide ja okaste, tõdede ja õiguste taha.

Lavastaja on Peeter Raudsepp. Osades on Rainer Elhi, Ülle Lichtfeldt, Laura Niils, Jaan Rekkor (Eesti Draamateater, Endla), Johannes Richard Sepping