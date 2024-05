KUUMAD KLÕPSUD | Oh, milline sekspomm! Hendrik Sal-Salleri noor pruut võtab sõnatuks

Tänu suhtele Sal-Salleriga on rokkari naine saanud omale ka uue sõbranna lauljatar Elisa Kolgi näol. Viimane on oma avalikel kontodel pidevalt kajastanud seda, kuidas ta oma koos ärimehest elukaaslase Indrek Rahumaa ning Sal-Salleri ja Madibergiga neljakesi aega veedavad. Täna pani Kolk üles foto, kus ta poseerib vaid rokkari pruudiga koos ning postituse pealkirjast selgub, et naised ei käinud kuskil muljal kui just Sal-Sallerit kuulamas.