Ruslan Trochynskyi: mulle öeldakse, et mis sa siin targutad, mine Ukrainasse ja kaitse seda!

„Jaa, selliseid kirju sain päris algusest peale,“ muigab Ruslan. „Mulle öeldakse, et mis sa siin targutad, mine Ukrainasse ja kaitse seda!“ Kõige rohkem tuli selles stiilis sõnumeid valimiste ajal, kui muusik Eesti 200 ridades parlamenti pürgis: „Mõtlesin, et tahan oma teadmiste ja oskustega Eesti jaoks midagi olulist teha – kultuuris, sidemetes Ukrainaga – ja astusin parteisse. Siis hakkas järjest kirju tulema: „Mis sa siin targutad, mees, mine Ukrainasse ja kaitse seda!“ Tagantjärele on Ruslan aru saanud, et ju need olid võistlevate erakondade aktivistid, kes sellisel moel valimiskampaaniat tegid.