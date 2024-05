FOTO | Kus on Galkin? Alla Pugatšova veetis restoranis aega Eestiga seotud miljardäriga

Väljaande StarHit poolt avaldatud fotolt on näha, et 75-aastane primadonna tunneb end 56-aastase miljardäri seltskonnas nii mugavalt, et ta saabus nende ühisele lõunasöögile ilma meigi ja ekstravagantse soenguta. Pealtnägijate sõnul käitus Pugatšova Tinkovi seltsis elavalt ning juttu jätkus neil kahel kauemaks. Tema abikaasat Maksim Galkinit restoranis aga ei olnud.

Pugatšova uut sõpra ja abikaasat ühendab üks tähtis tiitel - neid mõlemaid on Venemaa valitsus pärast Ukraina sõja algust nimetanud välisagentideks. Kui Galkin sai selle tiitli juba 2022. aastal, siis Tinkov on võimude mustas nimekirjas alates veebruarikuust.

Tinkovil on suur side Eestiga - nimelt on tema abikaasa Rina Vosman Kohta-Järvel sündinud. 2019. aastal otsustas miljardäri abikaasa korraldada oma 50. juubeli just sünnimaal ning on teada, et Pirita kloostris aset leidnud pidu läks maksma kaks miljonit eurot. Paar kutsus Tallinnasse kolmkümmend oma lähiringi kuuluvat inimest. Nende seas oli ka Dmitri Peškov oma baleriinist abikaasa Tatjana Navkaga.