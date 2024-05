FOTOD | Saade „Osoon“ tähistas Sõpruse kinos 30. sünnipäeva

Loomulikult tulid sünnipäeva tähistama ka „Osooni“ erinevad saatejuhid. On huvitav meenutada seda, et tegelikult ei olnud aastaid „Osoonil“ saatejuhti ning teemad olid saates ühendatud ekraanigraafika abil. Esimene saatejuhiga os oli eetris 2007. aasta 10. septembril, mil saadet hakkas juhtima Vladislav Koržets. Alates 2017. aastast juhivad saadet Kristo Elias ja Sander Loite. Lisaks on kolme aastakümne jooksul saatel olnud palju kaasautoreid.