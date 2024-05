Uued tuuled! Rootsi kuningapalee kinnitas uudist printsess Madeleine’i kõneainet pakkuva eraelu kohta

Nüüd on kindel, et see viimane spekulatsioon läks täppi. Nimelt teatas Rootsi kuninga esindus, et printsess, tema abikaasa Chris O’Neill ning nende lapsed printsess Leonore (10), prints Nicolas (9) ja printsess Adrienne (6) lahkuvad Floridast ja kolivad Madeleine’i kodumaale.

Palee infojuht Margareta Thorgren on väljaandele Svensk Damtindning kinnitanud, et Madeleine saabub perega Rootsi juba suve jooksul. Täpsemat kuupäeva ei paljastatud, kuid on teada, et isegi USAs elades oli printsess alati juunikuuks oma kodumaal. Thorgren kinnitas ka seda, et praeguse plaani järgi alustavad printsessi lapsed järgmist kooliaastat mõnes Stockholmis asuvas haridusasutuses.