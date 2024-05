Mallukas peab eksmehe endist naist kalliks sõbraks: ta on lihtsalt nii tore!

Blogija Mallu Mariann Treimann aka Mallukas (34) on juba mõnda aega olnud õnnelikus suhtes. Mallukas on kõrvuni armunud „pahapoiss“ Tomas Legrantiga (37). „Tean, et mul on selja taga mitu suhet, millest olen avalikult rääkinud ja siis on kõik lörri läinud. Selge, et praegugi pole ju garantiisid. Aga selge on see, et me hakkasime üsna pea teineteisele meeldima ja kui nägime, siis oli kohe ka väga hea klapp. Võib-olla peaksin olema ettevaatlikum, aga samas ma ei ole selline inimene, kes jätaks midagi tegemata,“ avaldas Mariann meediale 2022. aasta lõpus.