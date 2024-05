VÕRDLE | Ei tunneks äragi! Selline näeb Euroopat jahmatanud Iirimaa eurolaulja tegelikult välja

31-aastane mittebinaarne inimene, kelle kodanikunimeks on Bambie Ray Robinson, jahmatas miljoneid vaatajaid oma looga „Doomsday Blue“. Kuid iirlased ja laulja rahvusvahelised fännid juba teavad, et ega ta siis koguaeg lumivalge näo, erinevate kritselduste ja sarvedega ringi käi. See on vaid tema lavapersoona ning isegi intervjuusid jagab ta oma kodumaal ikka oma igapäevase välimusega.