Jumalauta! Britney Spears murdis jala, aga keeldub arstiabist

Nimelt otsustas 42-aastane naine, et keeldub arstiabist. Enda sõnul on tunne väga ebamugav, kuid see teda ei kõiguta. Ta ei kiirusta arstidelt abi otsima ja keeldub tohtrite hoole alla minemast. „Ma kõnnin ringi murtud jalaga... Kui ma kõnnin kiiresti, läheb see tuimaks,“ rääkis uhkelt oma Instagrami jälgijatele.

Põhjus, miks Spears on oma iseseisvas tervenemises kindel on see, et ta on mitmel korral käinud oma vasaku jalaga operatsioonidel ja alati on tekkinud mingi uus probleem. Ta väidab, et ka arstid olid öelnud, et on võimalus, et tema jalamured paranevad ise ära. „Ma alati käisin ilusti operatsioonidel ja alati oli hiljem väga valus olla. Seetõttu olen ma sel korral põikpäine ja vaatan, kas mu keha suudab ise paraneda,“ teatas ta sotsiaalmeedias.