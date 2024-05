Mis juhtus? Leedu Eurovisioni võistluslaul kadus ootamatult Spotifyst

Leedu Delfi kirjutab, et mõned päevad pärast Eurovisioni lauluvõistluse kulminatsiooni ei ole muusikaplatvormil Spotify enam nende esindaja Silvester Belti lugu „Luktelk“ saadaval. Ka fännid märkasid seda ja tegid sotsiaalmeediasse mitmeid postitusi, kus uurisid, kuhu on Silvesteri lugu kadunud.

Tekkinud olukord oli üllatav ka Silvesterile endale ja tema tiimile. Oma Instagrami kontol avaldas Silvester, et ta ei tea, mis looga juhtus, kuid avaldas lootust, et ehk saab olukord peagi lahendatud. Lauljat esindava plaadifirma OpenPLay juht Linas Strockis ütles Leedu meediale, et nad on juhtunut uurima asunud. „Kirjutasime Spotifysse kirju kõikidele võimalikele aadressidele. Ootame vastust, aga see kõik võtab aega, ettevõte on väga suur,“ lausus Strockis.