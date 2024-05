Gerli Padar-Parmas olulisest õppetunnist: sellest hetkest on kogu maailmapilt muutunud

Gerli-Padar Parmas on meile lavalaudadelt tuttav pea 30 aastat. Ta ütleb kindlameelselt, et mida rohkem tal projekte ja tegemisi jagub, seda võimsamalt ta särab. „Minu praegune graafik on samuti eriti tihe, kindlasti kannatavad sellepärast perekond ja lähedasemad suhted. Ma korraldan kõige muu kõrvalt oma juubelikontserti, mis toimub küll novembris, aga ettevalmistused hakkavad pihta juba palju varem,“ sõnab ta.

Gerli enda sõnul on olnud tema karjäär piisavalt pikk, et ära teha kõik rumalused ja teisalt särada nagu kõige kirkam kuusepuu. „Muidugi olen kolistanud ämbreid, aga olen saanud ellu viia ka suuri unistusi, isegi selliseid, millest ei julge mõeldagi, aga need on täitunud,“ lausub ta.