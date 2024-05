Mida teie arvate? Eesti esimese lauluvõistluse 1959. aastal võitis „Nõukogude noorte jaoks võõras ja laostav“ laul

Arne Oidi eeskujuks on peetud Eurovisioni lauluvõistlust. Hilisematel aastakümnetel jälgisid kõik Nõukogude Eesti muusikud Eurovisioni ja mõned laulud võeti eesti keeles linti juba võistlusele järgnenud pühapäeval, aga pole teada, kui palju Arne Oit 1959. aastal Eurovisioni lauluvõistlusega kursis oli. Helilooja ja muusikaajaloolane Valter Ojakäär on Arne Oidile pühendatud Eesti Raadio saates „Unustamatud. Arne Oit“ (2020) meenutanud, et Oit sai idee Ida-Saksamaalt: „Oit helistas mulle ja küsis, kas sa oled kuulnud niisugust asja, et Ida-Saksamaal on üks šlaagerloterii, et mängitakse lööklaule, et publiku huvi äratada, ja sealjuures on mingi loterii ka. Mina ütlesin, et ma eriti ei tea sellest, aga siis ta tegigi Estonia kontserdisaalis meie niisuguse võistluse, mis oli siis vastus sellele sakslaste šlaagerloteriile. Nii et sealt kasvas välja see mõte alustada võistluskontserte. Neil kontsertidel noppis ta väga palju esikohti. Me ikka naersime, et ise korraldad, ise võtad preemiad ka, aga see oli niisugune heatahtlik naer.“