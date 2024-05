KUULA | Esimene singel soolo debüütalbumilt! gameboy tetris andis välja uue loo „tabuuu“

„“Tabuuu“ on minu jaoks väga isiklik lugu, kuna tegu on esimese looga, mille kirjutasin peale pikka kriisi. Sealt ka otsus kasutada taustaks ja rütmikaks post-pungilikku biiti, mis viitab loos olevale valule, kuigi loo sõnum ise on vabastav ja positiivse alatooniga,“ lisab gameboy tetris. „Töötan hetkel aktiivselt enda esimese soolo debüütalbumiga, mis on tegelikult juba peaaegu purgis. Oleme tiimiga välja valinud 13 lugu, mis vähem või rohkem räägivad täiskasvanuks saamisest, kasvamisest ja arengust. Olen selle üle väga uhke ja ootan juba momenti, millal seda kõigiga jagada saan, on mida oodata,“ naerab artist.