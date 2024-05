ARMAS KLÕPS | Eesti korvpallitäht Maik-Kalev Kotsar pühendas südamliku foto pisipojast oma abikaasale: aitäh, et tõid ta ilmale nagu tšempion

Uudis Maik-Kalev Kotsari isaks saamisest tuli avalikuks 1. mail, kui korvpalluri tööandja Saski Baskonia selle kohta sotsiaalmeediasse postituse tegi. Hispaania klubi avaldas Instagramis, et Baskonia perekond on saanud uue liikme ja soovis õnne Kotsarile ning tema ameeriklannast abikaasale Veronicale. Lapsevanemad panid pojale nimeks Kilian Francis Kotsar.

Korvpallur tänas Instagramis oma abikaasat ka selle eest, et ta on aastate jooksul palju ohverdusi teinud. „Aitäh, et kasvatasid seda elu enda sees ja tõid ta ilmale nagu tšempion. Aitäh, et oled kõige ägedam naine ja fantastiline ema, ja aitäh, et oled minu!“ lõpetas Kotsar südamliku postituse.