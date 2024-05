Abielu number neli on läbi? Jennifer Lopez ja Ben Affleck tiirlevad lahutuskõlakate keerises

Kõlakad Jenniferi ja Beni ehk hellitavalt Benniferi lahutusest said hoogu kolmapäeval, kui Jenniferi märgati üksinda Los Angelese tantsustuudiosse minemas. Jenniferi saatis küll tema tiim, kuid abikaasast Benist ei olnud kippu ega kõppu. Just see andiski hoogu kuuldustele, et Hollywoodi staarpaar on teel lahkumineku poole.