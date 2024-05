Sack von Sound juubelifestival toob vägeva peo ja suursuguse gala

Juubeliaasta programm on kujundatud ühele korralikule sünnipäevale kohaselt. 23. augustil saavad külastajad pühkida tolmu tantsukingadelt ning nautida megahitte nii Eestist kui välismaalt. Rahva kütab kuumaks palavalt armastatud Trad.Attack ning seejärel võtab festivali üle 90’s Club Hits , kus üheksakümnendate ja nullindate klubihitid tulevad esitamisele koos orkestriga . Kõlavad Prodigy, Darude, Rudimentali ja teiste suurnimede tuntud lood live-orkestri saatel. Parima peo eest vastutavad DJ Sander Mölder ning vokalistid Sofia Rubina ja Uku Suviste.

Sack von Sound on tuntud ka tänu oma õdusale festivalialale. Head muusikat saab nautida nii lava ees, Saku restoran-rekkas või mõnusalt kott-toolidest. Publiku jaoks on alale paigutatud suur katusealune, et festivalielamus oleks hea iga ilmaga.