KLÕPS | Milline kokkusattumus! Grete Paia einestas Islandil restoranis, kus viibis ka maailmakuulus laulja

Grete Paia on aja maha võtnud ja reisinud sedapuhku Islandile, kus puhkab täiel rinnal. Sotsiaalmeedias on ta jaganud mitmeid kaadreid oma ajast Islandil ja näidanud, kui kihvt aeg tal saare peal on. Näiteks avaldas ta endast fotot, kuidas ta Blue Lagooni geotermilist spaad naudib ja vees mõnuleb. „Ütle, et sa oled Islandil, ilma, et sa ütleksid, et sa oled Islandil,“ kirjutas ta Instagrami tehtud postituse juurde.