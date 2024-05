FOTOD | Vana arm ei roosteta? Jan Uuspõld ja Brigita Anton väisasid koos uue restorani suveavapidu

Tallinna vanalinnas paiknev restoran Osteria il Cru pidas neljapäeva õhtul suvise hooaja avapidu. Üritust väisasid mitmed kodumaa kuulsused, kuid eelkõige jäi silma Jan Uuspõld, kes oli kaasa võtnud Brigita Antoni. Möödunud aastal figureeris Jan peamiselt meedias oma uue silmarõõmu Brigitaga nende tärganud suhte tõttu. Augustis teatas aga Jan, et tema ja Brigita on lahku läinud. Pärast seda on nad korduvalt väisanud erinevaid üritusi ja jäänud koos fotodele.