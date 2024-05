Lahutus koidab? Kehakeeleekspert: Taani kuningas ja kuninganna isegi ei meeldi enam teineteisele

Kuningapaari suhe on olnud luubi all alates novembrist, kui eraviisiliselt Hispaaniasse reisinud Frederiki märgati ööd veetmas koos Mehhikost pärit seltskonnadaami Genoveva Casanovaga. Algselt vaatamisväärsustega tutvunud ja õhtusöögil käinud mees ja naine suundusid paparatsofotode põhjal hiljem ka Genoveva koju, kust kuningas väljus alles hommikutundidel.

Sellest ajast peale on populaarne kuninglik abielupaar andnud oma käitumisega lahutusjuttudele hoogu. Pidevalt kirjutatakse nii Taani kui ka rahvusvahelises meedias sellest, kui kohmetud nad teineteise seltskonnas avalikult on ja kui külmalt Mary oma abikaasasse suhtub. Loomulikult pole maha jahtunud ka spekulatsioon, et Frederiki ema kuninganna Margrethe loobus jaanuari keskpaigus troonist seetõttu, et päästa oma poja abielu.

Selle nädala alguses pulma-aastapäeva tähistanud paar otsustas tähtsa päeva veeta töötades. Nimelt viibisid nad Norra visiidil. Samal ajal, kui rahvusvaheline meedia tähistas nende 20 aastat tagasi aset leidnud suurejoonelist pulmatseremooniat suure heldimusega, siis paar ise postitas avalikkusele vaid ühe foto, millega anti märku visiidi algusest ja mainiti, et neil on ka tähtis tähtpäev.

Kuna Mary on austraallane, on just tema rahvuskaaslased väga huvitatud sellest, mis nende abielus tegelikult toimub. Austraalia kehakeeleekspert Scott Taylor tunnistas Daily Mailile, et tema pole Taani kuninga ja kuninganna „näitemängust“ võlutud ning saab aru, et midagi on valesti.

„Nad ei näita teineteise suhtes välja tugevat lähedust. Isegi selliseid loomulikke füüsilisi asju, mida näeksime inimestelt, kes meeldivad teineteisele või tunnevad üksteise vastu tõmmet,“ selgitas Taylor, kes sai pilgu peale panna ka teistele Norra visiidi ajal tehtud fotodele. Ta märkas nendelt piltidelt, et kuigi Mary ja Frederik võivad teineteiselt ümbert kinni hoida, siis naispoole ülakeha ja kael üritavad mehest kaugeneda.