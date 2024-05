Helena Koivu avameelne pihtimus: sain kolmanda raseduse ajal teada, et Mikko on mind petnud. Telefonis oli kõik must-valgelt näha...

Maikuus USAst Minnesota osariigist Soome naasnud Helena Koivu (38) tunneb, et on kogenud ebaõiglust. Podcastis „Enbuske & paparazzi Hörkkö“ paljastab ta, et on kogu oma senisest elust ilma jäänud ning olukord on ebaõiglane, sest lahutuse põhjustajaks oli Mikko truudusetus.