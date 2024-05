FOTO | Ta on siin! Conchita Wurst jõudis Eestisse, kuid teda ei tunneks koheselt äragi

Kuigi kontsert leiab aset alles laupäeval, siis üks kuulsamaid Eurovisioni võitjaid on juba alles eilsest Eestimaa pinnal. Kui eestlastele on Conchita mällu sööbinud pikkade juuste ja säravate kleitidega, siis nende järgi teda ülikoolilinna tänavatel üles ei leia. Nimelt näeb 35-aastane laulja, kelle kodanikunimeks on Thomas Neuwirth, igapäevaselt täiesti teistsugune välja.