FOTOD | Kaunid Eesti naised tulid tutvuma ehtedisainer Sif Jakobsi ja tema kollektsiooniga

„Tutvusin kahe tegusa naise graafikuga ja sukeldusin nende riidekappi, et kokku panna rõivakomplektid, mis neid kannaks hommikust õhtusse,“ tutvustas Aljona. Tuntud teleprodutsendi Triin Luhatsi päev kulges hommikusest kiirest veebikoosolekust tähtsa kliendikohtumiseni ning sealt moeseeria pildistamisele. Kaunis sisulooja ja modell Kätlin Hallik lükkas oma päeva käima mõnusa joogaga ja sealt edasi tervisliku lõunaga, et sõbrannadele hiljutisi reisimuljeid jagada ning seejärel elukaaslasega kohtingul päikeseloojangu taeva ilu nautida. Mõlemad naised lõpetasid oma kiire päeva Goldtime’i peol efektselt silmapaistvas säras. Iga rõivakomplekt sai otse lava prožektorivihkude all ilusa täienduse ehetega.

Sif on väga armastatud glamuursetel galadel ja on ehtinud punaste vaipade suuri staare nagu Lady Gagat, Miley Cyrust, Katy Perryt, Dua Lipat, Alesha Dixonit ning mitmeid teisi. „See on muidugi nii suur au, olla armastatud artistide ehtija suurtel sündmustel, aga tegelikult puudutab minu südant veelgi lähemalt see, et nad kannavad minu loomingut ka igapäevaselt oma vabadel hetkedel. See on see, mille jaoks olen brändi loonud – olla naiste enesekindlus igas hetkes tema päevas,“ räägib omanimelise ehtebrändi Sif Jakobs looja.