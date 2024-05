Sirje Eesmaa: teles, nagu igas teiseski ametis võiks töötada, kuni pädevust on

„Nii kaua kuni endal on soovi tööd teha ja töö on hästi tehtud, ei tohiks vanus olla küsimuseks ei teles ega kusagil mujal töötamisel,“ arvab Sirje Eesmaa, kes läheb suvele vastu ikka era- ja tööelu põimides.

Kui Sirje Eesmaa teatas 2021. aastal, et lahkub „Seitsmestest uudistest“, oli justkui tunne, nagu oleks ühe ajastu lõpp. Õnneks alustas ta sama aasta sügisel uue projektiga „Pühapäev Sirjega“. Sirje Eesmaa sõnul tõi saade pühapäevaõhtusse rahulikku ja positiivset meeleolu. „Põnevaid külalisi on oodata stuudiosse ning lisaks läheme toredatele inimestele ka ise külla. Jagame nutikaid nõuandeid ja loome hea tuju ning loodetavasti pakub saade igale eale ja soole midagi huvitavat,“ selgitas ta 2021. aasta sügisel. „Tööd on tore teha, mulle meeldib mu töö. Olin surve all – mu sõbrannad rääkisid juba aastaid, et tee oma saade, aga punnisin vastu. Siis tulid TV3 tegevjuht Signe Suur ja loovjuht Urmas Eero Liiv sellise ultimaatumiga, et pean oma saate tegema. Kui tahan tööd teha, pean ju suurtele ülemustele kuuletuma,“ avaldas Eesmaa 2022. aastal Õhtulehele.