SUUNAMUDIJA ANKEET | Mariliis Kaer sisuloome varjukülgedest: tegin ükskord koostööprojekti jaoks pilte täpselt enne matustele minemist

Kroonika rubriik „Suunamudija ankeet“ toob lugejateni sel korral sisulooja Mariliis Kaera, kes on sattunud enim tähelepanu keskpunkti teiste suunamudijate tülide kajastamisega. Kroonikale nentis Kaer, et skandaalidesse sattumine on talle pigem kasu kui kahju toonud.