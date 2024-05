KLÕPS | Vau! Justin Bieberi rase abikaasa Hailey näitas kasvavat beebikõhtu

Üle viie aasta abielus olnud Hailey ja Justin Bieber andsid möödnud nädalal teada, et ootavad oma esimest last. Lapse sugu pole veel armunud paar avaldanud.

Bieberite võimalikku lapseootust spekuleeriti juba kuid. Justin on ka aastaid tagasi nentinud USA meediale, et soovib Haileyga palju lapsi saada, kuid Justinist mõni aasta noorem abikaasa soovis enne laste saamist veel enda karjäärile keskenduda. Tundub, et Hailey on nüüdseks oma karjääriga rahul ja naudib täiel rinnal lapseootust.

Sel nädalal jagas Hailey Instagramis pildiseeriat, kust näeb, et tema beebikõht on juba üsna suureks kasvanud. Fännid spekuleerivad, et Hailey on rase olnud kuus kuud ning Bieberite esiklaps sünnib juba suvel.

Kuigi Bieber on varasemalt avaldanud, et sooviks oma tulevasi lapsi tähelepanu keskpunktist eemal kasvatada, siis täna ei ole see naise arvates aga enam võimalik. „Arvasin seda siis, kui ma veel abielus ei olnud. Ma ei teadnud tol ajal, kellega ma abiellun,“ selgitab Hailey ning sõnab, et pärast Justiniga abiellumist on asjad tema jaoks palju muutunud. „18-aastaselt mõtlesin ma muidugi, et tahaksin oma lapsi tähelepanu keskpunktist eemal hoida, aga mu elu on sellest ajast peale väga palju muutunud. Täna on mul väga raske öelda, mida ma oma lastega teen või tegemata jätan, kui mul neid veel pole.“