KUULA | „Oleme lääne kultuuriruumis sattunud tarbimisetsüklisse, kus ainus soov on saada juurde ja juurde.“ Daniel Levi naases pikalt puhkuselt värske suvise lauluga

Danieli äsjailmunud pisut irooniline poplugu „Nice Things“ mõtiskleb selle üle, mida meil elus tegelikult ikkagi vaja on ning lugu saatva videoklipi lõpus on artist tõstatanud ka küsimuse, kui palju sellest, mida ehk teiste sotsiaalmeediast või meediast näeme, üldse tegelikult päris on.

„Mulle meeldib Aasias reisida, sest seal näeb eriti selget kontrasti - turistid, kellel on justkui kõik olemas, aga kes leiavad ikkagi asju, mille üle vinguda ja samas kohalikud, kellel sageli ei ole pealtnäha pea mitte midagi, aga ometi on nad inimestena nii lahked ja soojad. Oleme lääne kultuuriruumis sattunud tarbimistsüklisse, kus ainus soov on saada juurde ja juurde - ehk siis tuleb oodatud rahulolu. See laul natuke provotseerib ja parodeerib seda mõtteviisi“, räägib artist.