Laulja Inger peegeldab õnnelikku eraelu muusikasse: olen parim versioon endast

Eesti laulja ja laulukirjutaja Inger Fridolin, artistinimega INGER, avaldas kauaoodatud singli „jah, sa oled see!“. „Lugu räägib sellest, kui olulised on just need õiged inimesed meie ümber, kes meid armastavad, toetavad ja inspireerivad, ning ka meeldetuletus ja julgustus meile kõigile olla just need, kes oleme,“ avab Inger loo sünnilugu.