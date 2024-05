FOTOD | Jüri Mõis nautis abikaasa ja sõpradega nooblis Noblessneri restoranis sooja kevadõhtut

Aprillis avas Noblessneris uksed restoran UMA, mille märksõnadeks on Unorthodox Modern Asia. Restorani loojateks on Lee Restorani ja Lore Bistroo peremehed Kristjan Peäske ja Janno Lepik, peakokaks on kaasatud paljudele restoranist Leib tuttav pikaajaline partner Kristo Malm. Restorani menüü on meeskonna autoriköök inspireerituna armastusest Aasia maitsete vastu. Neid maitseid nautis ka Jüri Mõis.